Mercato : Kylian Mbappé recrute un de ses fans dans son équipe !

Ces derniers jours, le Stade Malherbe Caen, qui a appartient à Kylian Mbappé, a annoncé de grands changements, à commencer par la nomination de Gaël Clichy sur le banc du club normand. Et ce dernier a d'ailleurs révélé qu'il était fan de l'attaquant du Real Madrid.
A l'issue d'une première partie de saison très décevante et bouclée à la 10e place de National, le Stade Malherbe Caen a pris la décision radicale de se séparer de Maxime D'Ornano, remplacé dans la foulée par Gaël Clichy. Présent devant les médias à l'occasion de sa présentation officielle, ce dernier a d'ailleurs expliqué qu'il n'avait pas rencontré Kylian Mbappé, propriétaire du club, mais qu'il était en revanche fan du joueur du Real Madrid.
Clichy est fan de Mbappé
« Kylian Mbappé a-t-il joué un rôle dans ma signature ? Pas du tout. Comme vous, je suis fan du joueur, on espère qu’il nous amène loin dans la saison, en tout cas en Coupe du monde. Je n’ai pas de relation avec lui, j’ai rencontré quelqu’un de sa famille, forcément. Mais moi, ce qui m’intéressait avant tout, c’était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j’allais travailler », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement sa mission avec le Stade Malherbe.
«Comme vous, je suis fan du joueur»
« Je pense qu’il faut commencer, tout simplement. Que tu commences en National, en Ligue 2 ou en Ligue 1, le plus important est que les conditions soient réunies pour commencer à travailler comme tu l’entends. (…) Sur le premier job, il ne faut jamais choisir le logo. Il faut choisir les personnes qui composent ce club. » Il voit par ailleurs dans cette troisième division un niveau en pleine mutation. « On ne parle plus d’une ligue amateur, mais vraiment d’une ligue qui va se professionnaliser dans les prochains mois. Et ça, c’est important », ajoute Gaël Clichy.