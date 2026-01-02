Mercato : Kylian Mbappé recrute un de ses fans dans son équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le Stade Malherbe Caen, qui a appartient à Kylian Mbappé, a annoncé de grands changements, à commencer par la nomination de Gaël Clichy sur le banc du club normand. Et ce dernier a d'ailleurs révélé qu'il était fan de l'attaquant du Real Madrid.

A l'issue d'une première partie de saison très décevante et bouclée à la 10e place de National, le Stade Malherbe Caen a pris la décision radicale de se séparer de Maxime D'Ornano, remplacé dans la foulée par Gaël Clichy. Présent devant les médias à l'occasion de sa présentation officielle, ce dernier a d'ailleurs expliqué qu'il n'avait pas rencontré Kylian Mbappé, propriétaire du club, mais qu'il était en revanche fan du joueur du Real Madrid.

Clichy est fan de Mbappé « Kylian Mbappé a-t-il joué un rôle dans ma signature ? Pas du tout. Comme vous, je suis fan du joueur, on espère qu’il nous amène loin dans la saison, en tout cas en Coupe du monde. Je n’ai pas de relation avec lui, j’ai rencontré quelqu’un de sa famille, forcément. Mais moi, ce qui m’intéressait avant tout, c’était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j’allais travailler », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement sa mission avec le Stade Malherbe.