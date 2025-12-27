«Pas fait l'un pour l’autre» : L’histoire d’amour a pris fin, Bixente Lizarazu balance sur sa rupture

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple avec l’actrice Claire Keim depuis près de vingt ans, Bixente Lizarazu a connu une autre histoire d’amour durant sa jeunesse. Consultant pour TF1 après avoir brillé sur les pelouses, le champion du monde 1998 était revenu il y a quelques années sur sa rupture d’avec Stéphanie, mère de son premier enfant.

Depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim filent le parfait amour. Le champion du monde français avait rencontré l’actrice sur le plateau des Enfoirés, un coup de foudre pour les deux stars, qui ont accueilli une petite fille prénommée Uhaina le 23 août 2008. Une dizaine d’années auparavant, l’ancien joueur du Bayern Munich avait eu un premier enfant, Tximista, fruit de son union avec Stéphanie, son premier grand amour.

« La vie a eu rapidement raison de notre couple » « J'ai rencontré Stéphanie à Bordeaux, au lycée. J'avais seize ans, elle en avait quinze. C'est ma première longue histoire d'amour. Tximista est né de cette union neuf ans plus tard (ndlr : le 16 février 1995). C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, avait confié Bixente Lizarazu il y a quelques années, interrogé par Télé Star. Mais la vie a eu rapidement raison de notre couple. Nous étions jeune et sans doute, tout simplement, pas fait l'un pour l’autre ».