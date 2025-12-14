Bixente Lizarazu : Le coup de foudre à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu a notamment commenté la victoire du PSG à Metz (3-2) en s'arrêtant plus particulièrement sur la prestation d'Ibrahim Mbaye. Et le Champion du monde 1998 ne tarit pas d'éloges pour le jeune ailier parisien.

Après avoir connu un début de saison poussif, éclipsé notamment par l'éclosion d'autres Titis parisiens, à l'image de Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye monte clairement en puissance. Samedi contre Metz, l'ailier du PSG a livré une très belle prestation lors de la victoire parisienne (3-2). De quoi impressionner Bixente Lizarazu, qui a eu un coup de foudre pour Ibrahim Mbaye.

Lizarazu sous le charme de Mbaye « Il a toutes les qualités. Ils ont de la chance d'avoir des joueurs de ce talents là au centre de formation. Il va très vite, il a un bon dribble, il percute beaucoup et surtout, il a confiance », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre en validant la stratégie du PSG avec ses Titis.