Les multiples propositions révélées pour quitter Mbappé !

Jeune pépite brésilienne recrutée par le Real Madrid en 2024, Endrick ne bénéficie que de très peu de temps de jeu et son club a fini par le lâcher en prêt jusqu'à la fin de la saison cet hiver. Le joueur de 19 ans a pris la direction de l'OL, un club qui semblait beaucoup lui plaire et lui convenir. Endrick confie pourtant qu'il y avait du choix...

Avant-centre de 19 ans, Endrick a débarqué à Lyon pendant les fêtes de fin d'année et il évoluera avec le club jusqu'à la fin de la saison avant de faire son retour au Real Madrid. Le Brésilien, considéré comme une pépite, a pourtant reçu de nombreuses propositions. Les Lyonnais ont été les plus convaincants pour celui qui ne jouait pas chez les Merengue étant donné notamment la concurrence de Kylian Mbappé.

« Je savais que je ne trouverais pas mieux » Proche de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, Endrick bénéficiera maintenant de plus de temps de jeu pour prouver sa valeur. La perspective d'évoluer à Lyon l'a complètement séduit. « J’ai reçu d’autres propositions ? Oui. Dieu merci, plusieurs clubs de tous les grands championnats européens étaient intéressés. Mais l'OL avait tout: le style de jeu, l'effectif, les compétitions à disputer, le staff technique, la direction, les supporters et l'histoire des Brésiliens au club. Quand ils m'ont présenté tout cela, j'ai simplement remercié les autres propositions qui arrivaient, car je savais que je ne trouverais pas mieux. (…) J'ai trouvé le club idéal et j'ai hâte de jouer » déclare-t-il à l'AFP.