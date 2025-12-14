Luis Enrique : Panique totale au PSG !

Axel Cornic

Face à un calendrier très chargé, Luis Enrique a une nouvelle fois opéré un large turn-over pour la rencontre de Ligue 1 face au FC Metz. Et ça a bien failli jouer des tours au Paris Saint-Germain, qui aurait même pu se faire accrocher en fin de match (2-3).

C’est une fin d’année délicate qui attend le PSG. Dans seulement quelques jours, les hommes de Luis Enrique tenteront de réaliser un sextuplé, avec la finale de Coupe intercontinentale face à Flamengo. Mais avant ça, il fallait bien finir en Ligue 1...

« On a eu très peur » Et ça n’a pas du tout été simple, face à un FC Metz qui a bien failli créer la surprise face au PSG, ce samedi. « On a eu très peur. Je pense que Metz a très bien joué, spécialement en deuxième mi-temps. Ils ont été dans le match jusqu'à la dernière minute, ils ont très bien pressé, très bien joué » a confié Luis Enrique, après la rencontre.