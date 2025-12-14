Nouveau joueur au PSG : L’énorme «surprise» de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le PSG ne relâche pas la pression sur le RC Lens en Ligue 1. Le club de la capitale s’est imposé ce samedi sur la pelouse du FC Metz (2-3), revenant ainsi à la charge pour la première place du championnat. Quentin Ndjantou a notamment ouvert son compteur en terre lorraine. Et Luis Enrique n’a pas manqué de couvrir le titi parisien de louanges.

Quentin Ndjantou est dans les petits papiers de Luis Enrique Et Luis Enrique n’a pas caché sa joie pour le crack de 18 ans. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG le considère comme « la surprise de la saison ». La formation parisienne voit en son titi un joueur prometteur pour l’avenir. Et Luis Enrique n’exclut pas de continuer à lui donner du temps de jeu régulièrement.