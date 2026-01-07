Bixente Lizarazu en couple : L’addiction acceptée par sa femme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple depuis 2006 avec l’actrice Claire Keim, Bixente Lizarazu accorde une place importante au sport durant son temps libre. Il y a quelques mois, le champion du monde tricolore avait fait part de sa chance de voir sa compagne accepter son « addiction sportive ».

Malgré la fin de sa carrière professionnelle en 2006, Bixente Lizarazu n’a pas tiré un trait sur le sport, loin de là. « Quand j'ai arrêté le foot, j'ai repris le sport de manière très variée. En hiver, du ski. En été, du surf ou du vélo. Je peux faire du renforcement musculaire, du yoga. Je cherche des nouveautés en permanence », expliquait en novembre dernier le champion du monde tricolore, invité de la 4e édition de « Demain le Sport ».

« J’ai la chance qu'elle accepte mon addiction sportive » Une passion prenant une place importante dans la vie de Bixente Lizarazu, qui peut compter sur la compréhension de sa compagne Claire Keim. « Elle m'a connu footballeur pro, et j'ai la chance qu'elle accepte mon addiction sportive, qui, même si elle est saine, est aussi très chronophage », reconnaissait-il en 2024, dans un entretien accordé à Madame Le Figaro.