C'est terminé pour Kylian Mbappé : La folie à 255M€ !

Amadou Diawara

Lors de leurs débuts en tant que footballeurs professionnels, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont été annoncés comme étant les futurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si le Français avait pris de l'avance sur le Norvégien ces dernières années, la tendance s'est inversée aujourd'hui. En effet, Erling Haaland a désormais une valeur marchande supérieure à celle de Kylian Mbappé.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont éclaboussé de leur classe la planète football pendant de longues années. En effet, les deux as du ballon rond ont surclassé tous les autres joueurs pendant plus d'une décennie. A eux deux, la Pulga (8) et CR7 (5) ont raflé 13 Ballon d'Or au total.

La valeur marchande d'Haaland est de 255,1M€ Lorsqu'ils ont fait leurs premiers pas en tant que footballeurs professionnels, Kylian Mbappé et Erling Haaland se sont imposés comme étant les héritiers de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si ces dernières années, le numéro 10 du Real Madrid remportait son bras de fer face au buteur de Manchester City, ce dernier vient de renverser la vapeur.