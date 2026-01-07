Officiel : Neymar a signé, il veut rejoindre Mbappé !

Amadou Diawara

Engagé initialement jusqu'au 31 janvier 2026, Neymar vient de rempiler avec Santos. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2026, la star brésilienne compte désormais faire tout son possible pour disputer la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Il pourrait y retrouver Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France.

Libéré par Al Hilal, Neymar est revenu librement et gratuitement à Santos le 31 janvier 2025. Ayant paraphé un bail d'un an, la star brésilienne aurait quitté son club formateur pour 0€ cet hiver s'il ne prolongeait pas. Mais finalement, Neymar a rempilé avec Santos.

«Santos, c'est chez moi, je suis à la maison» Engagé initialement jusqu'au 31 janvier, Neymar a étendu son bail jusqu'au 31 décembre. En effet, Santos a officialisé la prolongation de son capitaine et numéro 10 dans la nuit de mardi à mercredi. « Santos, c'est chez moi, je suis à la maison », a réagi Neymar dans une vidéo publiée par le club brésilien.