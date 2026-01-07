Officiel : Neymar a signé, il veut rejoindre Mbappé !

Engagé initialement jusqu'au 31 janvier 2026, Neymar vient de rempiler avec Santos. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2026, la star brésilienne compte désormais faire tout son possible pour disputer la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Il pourrait y retrouver Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France.
Libéré par Al Hilal, Neymar est revenu librement et gratuitement à Santos le 31 janvier 2025. Ayant paraphé un bail d'un an, la star brésilienne aurait quitté son club formateur pour 0€ cet hiver s'il ne prolongeait pas. Mais finalement, Neymar a rempilé avec Santos.
«Santos, c'est chez moi, je suis à la maison»
Engagé initialement jusqu'au 31 janvier, Neymar a étendu son bail jusqu'au 31 décembre. En effet, Santos a officialisé la prolongation de son capitaine et numéro 10 dans la nuit de mardi à mercredi. « Santos, c'est chez moi, je suis à la maison », a réagi Neymar dans une vidéo publiée par le club brésilien.
Coupe du Monde : Neymar veut à tout prix retrouver le Brésil
Maintenant qu'il a renouvelé son contrat avec Santos, Neymar n'a plus qu'une idée en tête : convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la prochaine Coupe du Monde. Alors que sa dernière sélection avec le Brésil remonte à octobre 2023, le milieu offensif de 33 ans est déterminé à participer à la compétition organisée en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique). Ancien pensionnaire du PSG, Neymar retrouverait son ancien coéquipier Kylian Mbappé, capitaine et numéro 10 de l'équipe de France.