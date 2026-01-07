Kylian Mbappé : La séparation annoncée en Espagne !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid tient le remplaçant de Kylian Mbappé. En l’absence de l’attaquant de 27 ans, blessé, Xabi Alonso s’est tourné vers Gonzalo Garcia. Et le buteur espagnol a inscrit un triplé ce dimanche contre le Real Betis (5-1). En Espagne, on a alors invité l’entraîneur madrilène à se séparer de Vinicius Jr dans son onze de départ.

Touché à un genou, Kylian Mbappé va être laissé au repos quelques temps. Xabi Alonso s’est alors tourné vers quelqu’un d’autre pour occuper la pointe de son attaque au Real Madrid. L’entraîneur espagnol a misé sur Gonzalo Garcia, et son choix a été payant. L’attaquant de 21 ans a inscrit un triplé ce dimanche contre le Real Betis (5-1).

Gonzalo Garcia brille en l’absence de Kylian Mbappé En Espagne, on a ainsi été étonné du faible temps de jeu de Gonzalo Garcia jusqu’à présent. Le buteur espagnol a bluffé son monde. Certains ont ainsi invité Xabi Alonso à revoir sa ligne d’attaque en se séparant de Vinicius Jr dans son onze de départ.