Kylian Mbappé «amoureux», son coup de cœur pour une célébrité !

Grand fan du Real Madrid depuis sa plus tendre enfance, Kylian Mbappé avait une admiration toute particulière pour Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo lorsqu'il était petit. Et sa mère, Fayza Lamari, raconte d'ailleurs quelques anecdotes amusantes à ce sujet en affirmant que Mbappé était amoureux de CR7.

En septembre dernier, Fayza Lamari accordait un large entretien à L'EQUIPE dans lequel elle retraçait notamment tout le parcours de Kylian Mbappé, son fils, et elle a notamment évoqué son immense passion depuis l'enfance pour les stars du Real Madrid. Mbappé a toujours été un grand admirateur de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, au point même de tomber amoureux de la star portugaise si l'on en croit sa mère.

« Il a touché mon manteau, je ne le lave plus » Fayza Lamari a évoqué toute l'admiration que Kylian Mbappé portait à ses idoles : « J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe », confie-t-elle.