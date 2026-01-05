Mbappé - Real Madrid : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, Vinicius Jr avait laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso. Le Brésilien reprochait à l’entraîneur du Real Madrid de lui préférer Kylian Mbappé. Un malaise s’était alors installé entre les deux hommes. Mais ce dernier se serait dissipé, le coach espagnol n’ayant pas hésité à monter au créneau pour l’international auriverde après la victoire contre le Real Betis (5-1).

Vinicius Jr encore hué au Real Madrid Ce dimanche, Vinicius Jr s’est fait siffler par le public du Santiago Bernabéu. La prestation de l’attaquant de 25 ans lors de la victoire contre le Real Betis (5-1) n’a pas plu aux supporters madrilènes, qui l’ont fait savoir. Xabi Alonso n’a alors pas hésité à monter au créneau pour l’international auriverde.