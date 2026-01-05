Mbappé - Real Madrid : C’est terminé !

Il y a quelques semaines, Vinicius Jr avait laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso. Le Brésilien reprochait à l’entraîneur du Real Madrid de lui préférer Kylian Mbappé. Un malaise s’était alors installé entre les deux hommes. Mais ce dernier se serait dissipé, le coach espagnol n’ayant pas hésité à monter au créneau pour l’international auriverde après la victoire contre le Real Betis (5-1).
Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, la relation n’a pas toujours été au beau fixe au Real Madrid. Le Brésilien reprochait à son entraîneur de lui préférer Kylian Mbappé. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à laisser éclater sa colère il y a quelques mois. Seulement, le malaise entre les deux hommes semble s’être dissipé.
Vinicius Jr encore hué au Real Madrid
Ce dimanche, Vinicius Jr s’est fait siffler par le public du Santiago Bernabéu. La prestation de l’attaquant de 25 ans lors de la victoire contre le Real Betis (5-1) n’a pas plu aux supporters madrilènes, qui l’ont fait savoir. Xabi Alonso n’a alors pas hésité à monter au créneau pour l’international auriverde.
«J'ai aimé le match de Vini»
« Vini a beaucoup apporté, il a été très déstabilisant en première mi-temps, il a provoqué un carton et ils ont dû remplacer le latéral... J'ai aimé le match de Vini et maintenant, il va être essentiel dans la Supercoupe » a confié l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par MARCA. Reste maintenant à voir si Vinicius Jr saura taper dans le mille contre l’Atlético de Madrid en Supercoupe d’Espagne pour se rabibocher avec le public merengue.