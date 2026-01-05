Le Real Madrid a trouvé «meilleur» que lui : Kylian Mbappé en grand danger ?

Ce dimanche, le Real Madrid a dû faire sans Kylian Mbappé, blessé au genou, face au Betis Séville. Gonzalo Garcia en a alors profité pour prendre la lumière. Titulaire, l'Espagnol a inscrit un triplé. De quoi lui faire gagner de précieux points pour le poste de numéro 9 ? Visiblement, Mbappé aurait de quoi s'inquiéter...
Vainqueur 5-1 du Betis Séville ce dimanche, le Real Madrid a pu compter sur un Gonzalo Garcia de gala. Titulaire à la pointe de l'attaque merengue, l'Espagnol avait la lourde tâche de devoir faire oublier Kylian Mbappé. Ça a a été réussi à merveille avec un triplé du buteur merengue. Une fois de plus, Gonzalo Garcia a montré de quoi il était capable quand on lui faisait confiance. Et si c'était lui finalement le 9 qu'il faut au Real Madrid ?
« Le meilleur avant-centre du Real Madrid, c'est Gonzalo »
Xabi Alonso doit-il aligner Gonzalo Garcia plutôt que Kylian Mbappé comme numéro 9 du Real Madrid ? Ils sont désormais nombreux à le penser. C'est notamment le cas de Jesús Gallego, qui a balancé au micro de la Cadena Ser : « Le meilleur avant-centre du Real Madrid, c'est Gonzalo. Son sens du but est supérieur à celui de Mbappé, Vinicius et Rodrygo. Je ne comprends pas pourquoi il n'a été titularisé que deux fois sur 18 en championnat ».
Mbappé présent contre l'Atlético de Madrid ?
Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia ? On pourrait avoir un premier élément de réponse dès ce jeudi en Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid. Alors que la logique voudrait que l'Espagnol enchaine à la pointe de l'attaque du Real Madrid, voilà que l'ancien du PSG pourrait prétendre à une place. En effet, alors qu'on pensait Mbappé touché au genou et indisponible pour un moment, il pourrait être du voyage en Arabie Saoudite.