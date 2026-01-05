Le Real Madrid a trouvé «meilleur» que lui : Kylian Mbappé en grand danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Real Madrid a dû faire sans Kylian Mbappé, blessé au genou, face au Betis Séville. Gonzalo Garcia en a alors profité pour prendre la lumière. Titulaire, l'Espagnol a inscrit un triplé. De quoi lui faire gagner de précieux points pour le poste de numéro 9 ? Visiblement, Mbappé aurait de quoi s'inquiéter...

Vainqueur 5-1 du Betis Séville ce dimanche, le Real Madrid a pu compter sur un Gonzalo Garcia de gala. Titulaire à la pointe de l'attaque merengue, l'Espagnol avait la lourde tâche de devoir faire oublier Kylian Mbappé. Ça a a été réussi à merveille avec un triplé du buteur merengue. Une fois de plus, Gonzalo Garcia a montré de quoi il était capable quand on lui faisait confiance. Et si c'était lui finalement le 9 qu'il faut au Real Madrid ?

« Le meilleur avant-centre du Real Madrid, c'est Gonzalo » Xabi Alonso doit-il aligner Gonzalo Garcia plutôt que Kylian Mbappé comme numéro 9 du Real Madrid ? Ils sont désormais nombreux à le penser. C'est notamment le cas de Jesús Gallego, qui a balancé au micro de la Cadena Ser : « Le meilleur avant-centre du Real Madrid, c'est Gonzalo. Son sens du but est supérieur à celui de Mbappé, Vinicius et Rodrygo. Je ne comprends pas pourquoi il n'a été titularisé que deux fois sur 18 en championnat ».