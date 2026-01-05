Mbappé : Le départ surprise en Arabie Saoudite !

Touché au genou, Kylian Mbappé devrait être absent plusieurs semaines et n’a donc pas participé à la victoire du Real Madrid face au Betis Séville (5-1) ce dimanche. Mais le Français pourrait être de retour plus vite que prévu. Xabi Alonso a assuré que sa présence pour la Supercoupe d’Espagne, qui se jouera en Arabie Saoudite, n’est pas exclue.
Alors qu’il joue avec une douleur au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a besoin de repos. Une IRM passée mercredi a révélé une lésion du ligament externe d’un genou et L’Équipe indiquait qu’il devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines.
Mbappé de retour dès jeudi ?
Kylian Mbappé était donc en tribunes ce dimanche pour assister à la réception du Betis Séville (5-1). En son absence, c’est Gonzalo Garcia qui était titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid. L’attaquant âgé de 21 ans s’est offert un triplé, inscrivant ainsi ses trois premiers buts de la saison.
« Mbappé pourrait participer à la Supercoupe »
Toutefois, il pourrait voir le capitaine de l'équipe de France revenir plus rapidement que prévu. « Mbappé pourrait participer à la Supercoupe, ce n'est pas exclu », a assuré Xabi Alonso après la rencontre. La Supercoupe d’Espagne se jouera la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone sera opposé à l’Athletic Bilbao mercredi, avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid jeudi.