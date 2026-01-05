Mbappé : Le départ surprise en Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché au genou, Kylian Mbappé devrait être absent plusieurs semaines et n’a donc pas participé à la victoire du Real Madrid face au Betis Séville (5-1) ce dimanche. Mais le Français pourrait être de retour plus vite que prévu. Xabi Alonso a assuré que sa présence pour la Supercoupe d’Espagne, qui se jouera en Arabie Saoudite, n’est pas exclue.

Alors qu’il joue avec une douleur au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a besoin de repos. Une IRM passée mercredi a révélé une lésion du ligament externe d’un genou et L’Équipe indiquait qu’il devrait être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines.

Mbappé de retour dès jeudi ? Kylian Mbappé était donc en tribunes ce dimanche pour assister à la réception du Betis Séville (5-1). En son absence, c’est Gonzalo Garcia qui était titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid. L’attaquant âgé de 21 ans s’est offert un triplé, inscrivant ainsi ses trois premiers buts de la saison.