Kylian Mbappé remplacé : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché au genou, Kylian Mbappé devrait manquer plusieurs matches à commencer par la réception du Betis ce dimanche. Et pour le remplacer, Xabi Alonso a tranché puisque c'est Gonzalo García qui est aligné à la pointe de l'attaque merengue pour accompagner Vinicius Junior et Rodrygo.

Au retour de la trêve, le Real Madrid a officialisé une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près », a révélé le club merengue par le biais d'un communiqué.

Mbappé remplacé par Gonzalo Garcia La question est désormais de savoir comment Kylian Mbappé sera remplacé durant son absence. Et pour le premier match sans l'attaquant français, contre le Betis ce dimanche, Xabi Alonso a choisi Gonzalo Garcia pour occuper la pointe de l'attaque madrilène. Il sera épaulé par Vinicius Junior et Rodrygo.