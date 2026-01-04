Kylian Mbappé remplacé : C'est officiel !

Touché au genou, Kylian Mbappé devrait manquer plusieurs matches à commencer par la réception du Betis ce dimanche. Et pour le remplacer, Xabi Alonso a tranché puisque c'est Gonzalo García qui est aligné à la pointe de l'attaque merengue pour accompagner Vinicius Junior et Rodrygo.
Au retour de la trêve, le Real Madrid a officialisé une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près », a révélé le club merengue par le biais d'un communiqué.
Mbappé remplacé par Gonzalo Garcia
La question est désormais de savoir comment Kylian Mbappé sera remplacé durant son absence. Et pour le premier match sans l'attaquant français, contre le Betis ce dimanche, Xabi Alonso a choisi Gonzalo Garcia pour occuper la pointe de l'attaque madrilène. Il sera épaulé par Vinicius Junior et Rodrygo.
«On va tenter de raccourcir les délais»
En conférence de presse avec le match, Xabi Alonso avait d'ailleurs évoqué la blessure de Kylian Mbappé : « Nous allons voir, c'est surtout une question de sensations. On va tenter de raccourcir les délais. Quand est-ce que ce sera… C’est la question. Je ne sais pas. Pour la Supercoupe d'Espagne ? Nous espérons. Après chaque match, nous faisons le point et prenons des décisions. Nous verrons bien. Il faut maintenant observer l'évolution et nous ferons tout notre possible pour qu'il revienne le plus vite possible ».