Kylian Mbappé remplacé : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid va devoir faire sans Kylian Mbappé quelques temps. Le capitaine de l’équipe de France est touché à un genou et va donc manquer trois semaines de compétition. Xabi Alonso devrait ainsi accorder sa confiance à Gonzalo Garcia ce dimanche contre le Real Betis, le coach espagnol étant un grand fan du buteur de 21 ans.

Le Real Madrid va être privé de Kylian Mbappé pour environ trois semaines. Touché au ligament externe d’un genou, le capitaine de l’équipe de France est mis au repos forcé. Et pour les Merengue, c’est un véritable coup dur tant l’attaquant de 27 ans marchait sur l’eau depuis le début de saison (29 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues).

Gonzalo Garcia va remplacer Kylian Mbappé Le Real Madrid aurait néanmoins déjà trouvé son remplaçant comme le rapporte AS. Xabi Alonso devrait se tourner vers Gonzalo Garcia. Le coach espagnol est devenu un grand fan du buteur de 21 ans pendant la Coupe du monde des clubs. Le joueur madrilène a également prouvé contre Manchester City qu’il pouvait être une option redoutable en l’absence de Kylian Mbappé.