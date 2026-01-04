Séparation avec Kylian Mbappé : La décision choc ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid de Kylian Mbappé pourrait être à un tournant de sa saison. Depuis quelques semaines maintenant, Xabi Alonso est annoncé sur la sellette. Et la direction madrilène pourrait prendre une décision inattendue en se séparant du coach espagnol avant la Supercoupe d’Espagne, pourtant décisive pour l’avenir du club.

Le Real Madrid est peut-être à un tournant de sa saison. Le club madrilène reçoit le Real Betis ce dimanche. Et depuis quelques semaines, Xabi Alonso est annoncé sur la sellette. Le coach espagnol a perdu son autorité dans le vestiaire, où certaines stars se sont rebellées contre lui. De ce fait, les dirigeants merengue pourraient prendre une décision choc.

Xabi Alonso viré après le Real Betis ? Comme le rapporte AS, une défaite contre le Real Betis serait terrible pour Xabi Alonso avant la Supercoupe d’Espagne. Cette dernière est décisive pour l’avenir de la Casa Blanca. Le Real Madrid pourrait ainsi se décider à se séparer du technicien de 44 ans avant le déplacement en Arabie Saoudite en cas de mauvais résultat ce dimanche.