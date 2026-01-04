Mbappé - Real Madrid : Le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid devra se passer des services de Kylian Mbappé quelques temps. Touché à un genou, l’attaquant de 27 ans devrait être absent pour une durée de trois semaines. Le club madrilène miserait donc sur Vinicius Jr désormais. Et les dirigeants merengue n’ont pas manqué de mettre la pression au Brésilien pour qu’il retrouve rapidement son meilleur niveau.

Pendant trois semaines, le Real Madrid devra faire sans Kylian Mbappé. L’attaquant de 27 ans souffre du ligament externe d’un genou et sera donc laissé sur la touche jusqu’à ce qu’il soit rétabli. Pour les Merengue, c’est un véritable coup dur tant l’équipe est devenue dépendante du champion du monde 2018. Les espoirs se reporteraient donc vers une autre star au sein de la Casa Blanca.

Le Real Madrid met la pression à Vinicius Jr Comme le rapporte AS, le Real Madrid miserait sur Vinicius Jr pour faire la différence. Les pensionnaires de la Liga n’ont d’ailleurs manqué de mettre la pression sur l’international auriverde pour qu’il retrouve son meilleur niveau. Les dirigeants merengue voudraient qu’il redevienne la star incontournable qu’il était, qu’il redevienne déterminant et décisif comme il l’était sous les ordres de Carlo Ancelotti.