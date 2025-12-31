Officiel - Real Madrid : Kylian Mbappé dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une mauvaise surprise pour le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé aurait passé des examens qui ont confirmé une blessure au genou qui aurait pour conséquence une absence d'au moins 3 semaines. Un gros coup dur pour les hommes de Xabi Alonso.

Après une première partie de saison rondement menée sur le plan individuelle, Kylian Mbappé avait pris une pause bien méritée. De retour ce mercredi à Madrid, l'attaquant français a passé une IRM qui a révélé une petite blessure.

Mbappé absent au moins 3 semaines ? En effet, par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a annoncé une blessure pour Kylian Mbappé : « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près ». Selon les informations de L'EQUIPE, il s'agit d'une blessure que l'ancien joueur du PSG traîne depuis plusieurs semaines, mais alors qu'il pensait que ce n'était pas trop important, il a décidé de forcer. Un mauvais choix puisque désormais, il est contraint de dire stop et de prendre du repos. Son absence est estimée à au moins 3 semaines.