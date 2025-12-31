Officiel - Real Madrid : Kylian Mbappé dit stop !

C'est une mauvaise surprise pour le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé aurait passé des examens qui ont confirmé une blessure au genou qui aurait pour conséquence une absence d'au moins 3 semaines. Un gros coup dur pour les hommes de Xabi Alonso.
Après une première partie de saison rondement menée sur le plan individuelle, Kylian Mbappé avait pris une pause bien méritée. De retour ce mercredi à Madrid, l'attaquant français a passé une IRM qui a révélé une petite blessure.
Mbappé absent au moins 3 semaines ?
En effet, par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a annoncé une blessure pour Kylian Mbappé : « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près ». Selon les informations de L'EQUIPE, il s'agit d'une blessure que l'ancien joueur du PSG traîne depuis plusieurs semaines, mais alors qu'il pensait que ce n'était pas trop important, il a décidé de forcer. Un mauvais choix puisque désormais, il est contraint de dire stop et de prendre du repos. Son absence est estimée à au moins 3 semaines.
Un gros coup dur pour le Real Madrid
Un énorme coup dur pour le Real Madrid qui perd son élément le plus important. Pendant au moins 3 semaines, Xabi Alonso devra faire sans Kylian Mbappé qui a inscrit la bagatelle de 29 buts en 26 rencontres toutes compétitions confondues. Pour cela, il faudra trouver une solution en responsabilisant Vinicius Junior. Rodrygo pourrait obtenir plus de temps de jeu, à moins que le jeune Gonzalo Garcia soit relancé.