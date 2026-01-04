Kylian Mbappé : La douloureuse séparation, il fond en larmes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela n'aura duré certes qu'une seule et unique saison. Néanmoins, Kylian Mbappé a eu l'opportunité de partager le même vestiaire qu'une icône du Real Madrid pourtant conspuée à ses débuts : Luka Modric. 13 ans après sa signature, le Croate faisait ses adieux au Bernabeu au printemps dernier, en larmes avant même de jouer.

Luka Modric avait été élue pire recrue de 2012 pour le Real Madrid par le journal Marca. Arrivé de Tottenham, le milieu de terrain créateur piétinait lors de ses débuts à la Casa Blanca, lui valant ce titre peu flatteur de la part du journal madrilène. Néanmoins, les années sont passées, les titres ont été glanés et l'influence du Croate n'a cessé de grandir.

Luka Modric : 13 années d'affection au Real Madrid Jusqu'à 2018, année dorée pour Luka Modric avec la Ligue des champions remportée et un parcours jusqu'en finale de Coupe du monde avec la Croatie perdue face à l'équipe de France dans laquelle le jeune Kylian Mbappé évoluait déjà (19 ans à l'époque). Au cours de la saison 2024/2025, la star des Bleus a disputé son premier exercice au Real Madrid après son départ libre de tout contrat du PSG. De quoi lui permettre d'évoluer aux côtés de Luka Modric, le temps d'une saison.