Kylian Mbappé : La douloureuse séparation, il fond en larmes

Cela n'aura duré certes qu'une seule et unique saison. Néanmoins, Kylian Mbappé a eu l'opportunité de partager le même vestiaire qu'une icône du Real Madrid pourtant conspuée à ses débuts : Luka Modric. 13 ans après sa signature, le Croate faisait ses adieux au Bernabeu au printemps dernier, en larmes avant même de jouer.
Luka Modric avait été élue pire recrue de 2012 pour le Real Madrid par le journal Marca. Arrivé de Tottenham, le milieu de terrain créateur piétinait lors de ses débuts à la Casa Blanca, lui valant ce titre peu flatteur de la part du journal madrilène. Néanmoins, les années sont passées, les titres ont été glanés et l'influence du Croate n'a cessé de grandir.
Luka Modric : 13 années d'affection au Real Madrid
Jusqu'à 2018, année dorée pour Luka Modric avec la Ligue des champions remportée et un parcours jusqu'en finale de Coupe du monde avec la Croatie perdue face à l'équipe de France dans laquelle le jeune Kylian Mbappé évoluait déjà (19 ans à l'époque). Au cours de la saison 2024/2025, la star des Bleus a disputé son premier exercice au Real Madrid après son départ libre de tout contrat du PSG. De quoi lui permettre d'évoluer aux côtés de Luka Modric, le temps d'une saison.
Modric en pleurs dans le bus du Real Madrid avant sa dernière au Santiago Bernabeu
Car en effet, au terme de l'exercice précédent, le contrat de Luka Modric au Real Madrid touchait à sa fin et il n'y a pas eu de prolongation cette fois-ci. Un départ pour l'AC Milan précédé d'une Coupe du monde des clubs et surtout d'adieux déchirants au Santiago Bernabeu le 24 mai dernier face à la Real Sociedad (2-0). Avant même d'entrer sur la pelouse, se trouvant dans le car du Real Madrid, Modric fondait déjà en larmes à l'approche de cet au revoir avec les fans du Real Madrid et du vestiaire qu'il partageait avec la bande de Kylian Mbappé, 13 ans après son arrivée. C'est ce que l'on pouvait apercevoir dans la vidéo des médias du Real Madrid qui a refait surface ces dernières heures.