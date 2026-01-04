Kylian Mbappé, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va être absent quelques temps au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est touché au genou et va donc manquer trois semaines de compétition. Ce coup dur pour les Merengue va pousser Xabi Alonso à changer ses plans de jeu. Le coach espagnol va d’ailleurs devoir s’adapter dès ce dimanche contre le Real Betis.

Le Real Madrid a appris une terrible nouvelle ces derniers jours. Touché au ligament externe d’un genou, Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition. Le club madrilène était devenu dépendant de l’attaquant de 27 ans, rayonnant depuis le début de saison (29 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues). Son absence risque donc d’être préjudiciable à la Casa Blanca.

Mbappé absent, le Real Madrid va tout changer Comme le rapporte AS, l’absence de Kylian Mbappé va surtout pousser Xabi Alonso à revoir ses plans. Le coach espagnol va devoir changer son schéma, ses joueurs et sa tactique pour pallier la blessure de l’ancien du PSG. Le technicien de 44 ans va naturellement s’en remettre à Vinicius Jr, mais aussi à Rodrygo et Jude Bellingham.