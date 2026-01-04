Officiel : Zidane, la signature qui a changé sa vie

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane passait de l'autre côté du terrain le 4 janvier 2016. Neuf années et demi après son jubilé en tant que joueur devant le public du Real Madrid, le champion du monde 98 en devenait l'entraîneur de l'équipe première et ne dissimulait pas l'importance de cette signature à ses yeux.

Le 4 janvier 2016, soit 10 ans jour pour jour, le Real Madrid faisait le choix de nommer Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid. Le technicien français qui avait alors fait ses armes avec la Castilla, soit la réserve de l'équipe première merengue, après avoir été l'un des adjoints de Carlo Ancelotti, héritait de la fameuse Casa Blanca.

Il y a 10 ans, Zidane reprenait les rênes de l'équipe du Real Madrid Zinedine Zidane connaissait une adaptation express au Real Madrid puisqu'il raflait seulement quelques mois plus tard, au terme de la même saison, le premier de ses trois titres consécutifs de Ligue des champions. Rien que ça. Tout a commencé avec une conférence de presse lors de laquelle la légende du Real Madrid affirmait vouloir rendre fier les socios près de 10 ans après son dernier match disputé en tant que joueur.