Mercato - PSG : Proche de signer, ce joueur de légende débarque au Parc des Princes !

Au cours de son histoire, le Paris Saint-Germain est passé à côté de plusieurs légendes du ballon rond pour diverses raisons. Cela a notamment été le cas avec Ronaldo, Kaka, ou encore un autre célèbre joueur offensif, de passage ce mercredi au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (5-2).
Il y avait du beau monde au Parc des Princes pour assister à la victoire du PSG contre Chelsea (5-2) dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Passés par le club de la capitale, Safet Susic, Marco Verratti, Javier Pastore et Pedro Miguel Pauleta avaient notamment été invités, tout comme l’acteur Raphaël Quenard, le tennisman Richard Gasquet, ou encore Matthieu Jalibert, l’un des coéquipiers d’Antoine Dupont au XV de France. Ils étaient accompagnés de Samuel Eto’o, heureux d’avoir fait le déplacement.
Eto’o présent au Parc des Princes
En plus d’être présent dans la fameuse corbeille du Parc des Princes, Samuel Eto'o s’est vu offrir un maillot du PSG dédicacé par les joueurs de Luis Enrique au lendemain de son 45e anniversaire. « Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président, pour ce magnifique cadeau d’anniversaire. Votre délicate attention m’honore et me touche profondément », a salué l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter, qui aurait pu porter la tunique parisienne au cours de sa carrière.
« Je me voyais déjà joueur du PSG »
« J’ai eu l’opportunité quand le coach Luis (Fernandez) était encore au PSG (de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003). Je me voyais déjà joueur du PSG, avait révélé Eto’o en 2015, dans un entretien accordé à RMC. Avant l’arrivée de Zlatan (en 2012), on a discuté plusieurs fois avec « Leo » (Leonardo, alors directeur sportif du club) pour que je vienne mais ça ne s’est pas fait. Je n’ai pas de regrets autour de ma carrière. Si ça s’était fait, j’aurais été très heureux. Je reste supporter. Pour nous, les Africains de la partie francophone, quand on part en Europe, on pense d’abord à la France. Et avec toutes les grandes choses que George Weah a faites au PSG… »