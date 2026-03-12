Mercato - PSG : Proche de signer, ce joueur de légende débarque au Parc des Princes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours de son histoire, le Paris Saint-Germain est passé à côté de plusieurs légendes du ballon rond pour diverses raisons. Cela a notamment été le cas avec Ronaldo, Kaka, ou encore un autre célèbre joueur offensif, de passage ce mercredi au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea (5-2).

Il y avait du beau monde au Parc des Princes pour assister à la victoire du PSG contre Chelsea (5-2) dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Passés par le club de la capitale, Safet Susic, Marco Verratti, Javier Pastore et Pedro Miguel Pauleta avaient notamment été invités, tout comme l’acteur Raphaël Quenard, le tennisman Richard Gasquet, ou encore Matthieu Jalibert, l’un des coéquipiers d’Antoine Dupont au XV de France. Ils étaient accompagnés de Samuel Eto’o, heureux d’avoir fait le déplacement.

Invité par Nasser Al-Khelaifi le jour de son anniversaire, Samuel Eto'o a reçu un maillot dédicacé de la part de tout l'effectif du PSG. ❤️💙🎁



La légende s'est exprimée sur son compte Instagram : « Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président, pour ce magnifique cadeau… pic.twitter.com/w10pPEgmcF — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 12, 2026

Eto’o présent au Parc des Princes En plus d’être présent dans la fameuse corbeille du Parc des Princes, Samuel Eto'o s’est vu offrir un maillot du PSG dédicacé par les joueurs de Luis Enrique au lendemain de son 45e anniversaire. « Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président, pour ce magnifique cadeau d’anniversaire. Votre délicate attention m’honore et me touche profondément », a salué l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter, qui aurait pu porter la tunique parisienne au cours de sa carrière.