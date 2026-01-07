Zidane avec Hakimi, le rendez-vous annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mardi, l’Algérie est venue à bout de la République Démocratique du Congo (1-0) grâce à une réalisation d’Adil Boulbina dans les dernières minutes de la prolongation. Les Fennecs ont désormais rendez-vous avec le Nigeria et pourraient retrouver le Maroc en demi-finale. Une statistique pourrait d’ailleurs plaire aux superstitieux…

Avec Zinedine Zidane en tribune, et le fils Luca dans les cages, l’Algérie est venue à bout de la RD Congo au bout de la seconde période de la prolongation grâce à Adil Boulbina, auteur de l’unique but de la rencontre dans les ultimes minutes. Les Fennecs sont donc qualifiés pour les quarts de finale, au même titre que le Maroc.

La 5e fois que l’Algérie et le Maroc sont en quarts de finale d’une CAN Comme le souligne Stats de Foot, c’est la 5e fois de l’histoire que l’Algérie et le Maroc sont tous les deux qualifiés pour les quarts de finale d’une CAN après 1980 (compétition à 8 équipes), 1986 (compétition à 8 équipes), 1988 (compétition à 8 équipes) et 2004. Le Maroc d’Achraf Hakimi a désormais rendez-vous avec le Cameroun (vendredi à 20h) tandis que l’Algérie de Luca Zidane affrontera le Nigeria (samedi à 17h).