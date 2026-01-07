OM - De Zerbi : La déclaration d’amour surprise au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du Trophée des champions, Luis Enrique a encensé son homologue Roberto De Zerbi. L’entraîneur du PSG a dévoilé ce qu’il aimait chez celui de l’OM, à savoir sa mentalité et sa volonté de toujours attaquer : « J'aime les entraîneurs qui aiment faire ça », a-t-il déclaré.

Battu au Vélodrome le 22 septembre dernier en championnat (1-0), le PSG retrouve l’OM ce jeudi au Koweït, à l’occasion du Trophée des champions. Malgré sa défaite lors de leur dernier affrontement, Luis Enrique a réfuté l’idée d’une quelconque revanche face aux Marseillais.

« Quand tu joues un Classique contre l'OM et une finale, il n'y a pas de revanche » « Quand tu joues un Classique contre l'OM et une finale, il n'y a pas de revanche. C'est une compétition différente et il faudra bien gérer les émotions et les choses importantes dans le match. Il n'y a pas de revanche, mais on connaît clairement l'importance de ce match pour nos supporters, le club et notre équipe », a déclaré l’entraîneur du PSG ce mercredi en conférence de presse.