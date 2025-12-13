Malaise au PSG : Luis Enrique ne l'aime pas ?

Axel Cornic

Ces derniers jours, une polémique a beaucoup fait parler au Paris Saint-Germain, avec la titularisation de Matveï Safonov aux côtés d’Illya Zabarnyi. Dans le contexte international actuel, faire évoluer un Russe avec un Ukrainien n’est en effet pas un choix évident.

En plein conflit russo-ukrainien, le PSG s’est exposé à des nombreux débats. Avec la blessure de Lucas Chevalier, c’est en effet Matveï Safonov qui a été aligné par Luis Enrique. Un choix contesté, avec l’international russe qui a évolué pour la première fois avec son coéquipier Illya Zabarnyi, international ukrainien.

« L'important quand on a l'opportunité de jouer, c'est d'être prêt » Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a paru plutôt satisfait de cette expérience. « Safonov a montré son niveau, sa personnalité et son professionnalisme. Je suis très content d'avoir trois tops gardiens » a expliqué le coach du PSG. « L'important quand on a l'opportunité de jouer, c'est d'être prêt. Safonov a montré ça. J'aime avoir trois gardiens comme les nôtres. J'ai confiance en eux ».