Transfert de Barcola : Le PSG lâche une réponse cash !

Alexis Brunet

Alors que le PSG lui a transmis une proposition de prolongation de contrat, Bradley Barcola n’est pas certain de rester à Paris. En effet, l’international français ne serait pas contre un départ et cela pourrait se matérialiser l’été prochain. Pour ce qui est de cet hiver, les dirigeants du club de la capitale ne comptent pas ouvrir la porte.

Au PSG, la concurrence est féroce, particulièrement en attaque. Le club de la capitale compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, comme Ousmane Dembélé le Ballon d’or, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee. Il n’est donc pas facile d’avoir du temps de jeu et cela pourrait pousser certains à aller voir ailleurs.

Barcola a reçu une offre du PSG Depuis le début de la saison, Bradley Barcola n’est pas un titulaire indiscutable au PSG. L’ancien Lyonnais accuse le coup par moment et rien ne dit qu’il va rester encore longtemps à Paris. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale lui a fait une offre de prolongation mais pour le moment le Français n'a pas répondu. Il se laisse du temps pour analyser toutes les possibilités, lui qui est très regardé du côté de l’Angleterre.