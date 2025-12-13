Ousmane Dembélé : C’est la panique au PSG ?

Axel Cornic

Eblouissant la saison dernière, Ousmane Dembélé peine à confirmer, notamment à cause de nombreux pépins physiques. Et face au FC Metz, le Ballon d’Or 2025 sera encore absent, ce qui commencerait à susciter des nombreuses inquiétudes du côté du Paris Saint-Germain.

Va-t-on revoir le vrai Ousmane Dembélé ? Après une carrière très irrégulière, la star française semblait enfin avoir trouvé l’endroit parfait pour s’exprimer au PSG. Mais son temps de jeu depuis le début de la saison est très faible et certains se demandent s’il pourra un jour retrouver le niveau qui lui a notamment permis de remporter un Ballon d’Or.

Le calvaire continue pour Dembélé L’occasion semblait se présenter avec la rencontre face au FC Metz, pour la 16e journée de Ligue 1. Déjà absent en Ligue des Champions, Dembélé ne fait toutefois pas partie du groupe convoqué par Luis Enrique ! Le PSG a en effet expliqué qu’il travaillerait encore pour retrouver la forme, après une maladie qui l’a empêché de s’exprimer ces derniers jours.