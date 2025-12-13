Retour à Paris : Kylian Mbappé a rendez-vous avec le PSG, c'est imminent !

Depuis plus d’un an désormais, Kylian Mbappé est engagé dans une grosse bataille juridique avec le PSG. Alors que ce mardi, la Cour d’Appel de Paris a de nouveau rejeté un recours de l’attaquant français, les deux parties vont se retrouver face au Conseil des prud’hommes, et ce dès la semaine prochaine.
Une nouvelle défaite pour Kylian Mbappé ! Toujours opposé juridiquement au PSG à qui il réclame 55M€ d’impayés, l’attaquant du Real Madrid avait fait appel de la levée des saisies de la justice sur trois comptes du PSG en mai dernier.
Défaite juridique pour Kylian Mbappé face au PSG
Comme le révèle RMC Sport ce vendredi, ce mardi 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a décidé de rejeter le recours du footballeur français et de ses représentants. Le PSG est donc tranquille pour le moment, et n’a toujours pas à verser les fameux 55M€ auprès de Kylian Mbappé. Néanmoins, cette affaire ne va pas s’arrêter en si bon chemin.
Les deux parties se retrouvent aux prud’hommes la semaine prochaine
En effet, comme le précise le média, Kylian Mbappé et le PSG vont de nouveau se retrouver, cette fois-ci devant le Conseil des prud’hommes ce mardi 16 décembre. Pour rappel, lors d’une audience en novembre dernier, le Parisien avait révélé que Mbappé réclamait désormais 250M€ au PSG, qui de son côté, réclamait 440M€ au Français pour avoir menti en promettant qu’il renonçait à certains salaires/primes afin d’être réintégré au sein de l’effectif lors de la saison 2023-2024.