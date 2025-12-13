Retour à Paris : Kylian Mbappé a rendez-vous avec le PSG, c'est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus d’un an désormais, Kylian Mbappé est engagé dans une grosse bataille juridique avec le PSG. Alors que ce mardi, la Cour d’Appel de Paris a de nouveau rejeté un recours de l’attaquant français, les deux parties vont se retrouver face au Conseil des prud’hommes, et ce dès la semaine prochaine.

Une nouvelle défaite pour Kylian Mbappé ! Toujours opposé juridiquement au PSG à qui il réclame 55M€ d’impayés, l’attaquant du Real Madrid avait fait appel de la levée des saisies de la justice sur trois comptes du PSG en mai dernier.

Défaite juridique pour Kylian Mbappé face au PSG Comme le révèle RMC Sport ce vendredi, ce mardi 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a décidé de rejeter le recours du footballeur français et de ses représentants. Le PSG est donc tranquille pour le moment, et n’a toujours pas à verser les fameux 55M€ auprès de Kylian Mbappé. Néanmoins, cette affaire ne va pas s’arrêter en si bon chemin.