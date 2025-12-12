Mbappé : La prochaine relation annoncée dans la presse ?

Défenseur central de Crystal Palace depuis 2021, Marc Guéhi fait l'objet de grandes convoitises sur le mercato. En effet l'international anglais est sous contrat jusqu'en juin 2026 et plusieurs grands clubs sont sur le coup. C'est le cas du Real Madrid qui pourrait venir prendre des informations pour le recrutement du natif d'Abidjan.
En difficulté l'an dernier sur le plan défensif, le Real Madrid n'est pas encore très satisfait. Le club espagnol poursuit sa recherche de bons éléments sur le mercato et pourrait se tourner vers le profil de Marc Guéhi. L'international anglais sera libre de tout contrat l'été prochain.
Marc Guéhi déjà pisté sur le mercato
D'après les informations de Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich est très intéressé par Marc Guéhi depuis un moment déjà. D'ailleurs le directeur sportif Max Eberl prévoit même d'échanger personnellement avec le joueur pour en savoir plus. Le joueur de Crystal Palace fait également l'objet de convoitises dans d'autres pays européens.
Le Real Madrid s'immisce dans le dossier Guéhi
Le média allemand poursuit en révélant que l'intérêt pour Marc Guéhi est grandissant en Espagne notamment puisque le FC Barcelone et le Real Madrid s'intéressent au joueur de 25 ans. Liverpool serait également dans la boucle.