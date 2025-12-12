Mbappé : La prochaine relation annoncée dans la presse ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur central de Crystal Palace depuis 2021, Marc Guéhi fait l'objet de grandes convoitises sur le mercato. En effet l'international anglais est sous contrat jusqu'en juin 2026 et plusieurs grands clubs sont sur le coup. C'est le cas du Real Madrid qui pourrait venir prendre des informations pour le recrutement du natif d'Abidjan.

En difficulté l'an dernier sur le plan défensif, le Real Madrid n'est pas encore très satisfait. Le club espagnol poursuit sa recherche de bons éléments sur le mercato et pourrait se tourner vers le profil de Marc Guéhi. L'international anglais sera libre de tout contrat l'été prochain.

Marc Guéhi déjà pisté sur le mercato D'après les informations de Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich est très intéressé par Marc Guéhi depuis un moment déjà. D'ailleurs le directeur sportif Max Eberl prévoit même d'échanger personnellement avec le joueur pour en savoir plus. Le joueur de Crystal Palace fait également l'objet de convoitises dans d'autres pays européens.