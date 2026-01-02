Zinedine Zidane au Maroc, le verdict tombe !

Amadou Diawara

Depuis le début de la CAN, Zinedine Zidane est au Maroc. En effet, le Ballon d'Or 98 assiste à tous les matchs de l'Algérie, son pays d'origine. Comme l'a affirmé le journaliste Mehdi Chibouti, Zinedine Zidane tient à être auprès de son fils, étant conscient que sa présence lui apporte beaucoup.

S'il a évolué en équipe de France quand il était plus jeune, Luca Zidane défend désormais les couleurs de l'Algérie en A. En effet, le gardien de 27 ans a répondu favorablement à l'appel des Fennecs. Et aujourd'hui, Luca Zidane est le portier numéro 1 de Vladimir Petkovic à la CAN.

Zinedine Zidane est au Maroc pour son fils Depuis le début de la CAN, Luca Zidane peut compter sur sa famille. En effet, Zinedine et Véronique Zidane sont actuellement au Maroc avec leurs autres enfants pour le soutenir et le supporter. D'après Mehdi Chibouti, la présence du Ballon d'Or 98 est primordiale pour Luca Zidane.