Zidane annonce le mariage parfait, «le plus beau»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé une première fois au poste d'entraîneur du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane soulevait la Ligue des Champions seulement quelques mois après. Des débuts fulgurants pour le coach français, qui s'est confié sur ce mariage parfait et rempli de succès avec le Real Madrid.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane retraçait les grands moments de sa vie d'homme et notamment sa toute première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle, lui qui avait été nommé sur le banc du Real Madrid en janvier 2016. Un mariage pour le moins idéal puisque Zidane remportait la Ligue des Champions quelques mois plus tard, ainsi que les deux éditions suivantes de 2017 et 2018 sur le banc du Real Madrid.

« Quand je fais quelque chose, c’est pour gagner » « Surpris de gagner la Ligue des Champions aussi rapidement après avoir été nommé au Real Madrid ? Non. Parce que, quand je fais quelque chose, c’est pour gagner. Je suis un gagneur, sans prétention. Je vis pour gagner. Sinon, je ne fais pas. On ne gagne pas toujours, mais je fais tout pour. Quand je gagne, ça ne m’étonne pas car j’ai tout donné. J’ai bossé. Et quand tu bosses, tu es en droit d’être récompensé. Quand tu as tout donné, que tu as tout fait, la victoire est aussi belle aux tirs au but, comme contre l’Atlético pour cette première finale, que le 3-1 contre la Juventus Turin en 2017 ou le 4-1 face à Liverpool en 2018. La récompense vient du travail. Et cela veut donc dire que tu les mérites », confie Zinedine Zidane sur cette union parfaite avec le Real Madrid.