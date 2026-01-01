Zidane : Le grand mensonge sur sa femme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant le mercato estival de 2001, l'histoire s'écrivait sur le marché des transferts avec une opération à 76M€ entre la Juventus et le Real Madrid pour Zinedine Zidane. Elle est restée pendant 8 ans le transfert le plus onéreux jamais effectué. Du côté de la Vieille, on accusait sa femme d'être derrière tout cela, Zidane a nié de telles accusations.

« Je l'ai déjà dit, le problème n'est pas Zidane. Le problème, c'est sa femme. Alors, forcément, je ne peux pas faire grand-chose ». Gianni Agnelli, dirigeant éminent de la Juventus à l'époque des faits, ne dissimulait pas son mécontentement au sujet du transfert de Zinedine Zidane de la Vieille Dame vers le Real Madrid pour 76M€. Etait-ce un déménagement et changement de vie soufflé à l'oreille de Zidane par sa compagne Véronique ? Pas du tout selon le principal intéressé. « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. (Il lit la légende de une et le montant de son transfert à l’époque) “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire) ».

«Je savais qu’il me manquait ça, le Real Madrid» Au terme de cinq saisons vécues à la Juventus, en quête d'une victoire en Ligue des champions après plusieurs désillusions, Zinedine Zidane faisait le choix de relever le défi du Real Madrid, 8 fois vainqueurs de la C1 à l'époque. Et ce, tout seul. « Je venais d’avoir 29 ans. J’avais de la bouteille. Mais je savais qu’il me manquait ça, le Real Madrid. Quelque part, il me fallait ce départ pour rebooster ma carrière. J’étais à la Juve depuis cinq ans, j’avais tout gagné à part la Ligue des champions. On l’a perdue deux fois (1-3 contre le Borussia Dortmund en 1997 et 0-1 contre le Real Madrid en 1998). J’avais besoin de cette relance, de ce nouveau challenge ».