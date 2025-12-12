Kylian Mbappé : Le gros coup de pression au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Et si le Real Madrid se séparait de Xabi Alonso dans les prochains jours ? Dans une période critique en ce moment, le coach de 44 ans est sur la sellette. La défaite contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi (1-2) n’a pas arrangé les choses. Kylian Mbappé et les autres joueurs devraient ainsi être mis sous pression pour le déplacement de ce dimanche sur la pelouse du Deportivo Alavés.

Le Real Madrid lance un ultimatum à Xabi Alonso La direction du Real Madrid a ainsi lancé un ultimatum à Xabi Alonso. Le technicien espagnol devrait être évincé en cas de nouvelle défaite contre le Deportivo Alavés ce dimanche. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen va donc jouer sa tête au sein de la Casa Blanca dans quelques jours.