Rupture totale : Zidane veut tout plaquer !

En 2004, miné par l'élimination prématurée de l'équipe de France à l'Euro contre la Grèce, Zinedine Zidane avait décidé de prendre sa retraite internationale. Mais l'ancien numéro 10 a lâché une bombe à ce sujet, précisant qu'il avait même songé à tout envoyer valser et à se retirer du monde du football alors qu'il était sous contrat à l'époque au Real Madrid.
Et si Zinedine Zidane avait tout plaqué en 2004, mettant un terme définitif à sa carrière deux ans avant sa véritable retraite ? L'hypothèse semble avoir été sérieusement envisagée par l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid, qui révélait en juin 2022 dans un entretien accordé à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans qu'il avait songé à tout lâcher.
« À deux doigts de tout arrêter »
Au-delà de sa retraite internationale, Zinedine Zidane a en effet envisagé de lâcher également son club de l'époque, le Real Madrid, et toute sa carrière de joueur : « En fait, en 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. Les Bleus et le Real Madrid ? Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête », affirme Zidane.
« Il faut que je revienne »
Mais il s'est finalement ravisé, et avait même décidé de faire son grand retour en équipe de France à l'été 2005 : « À la première trêve internationale. Je pars pendant les quelques jours de break avec ma femme et mes enfants en vacances. Je profite d’eux. C’est top. Mais je reviens et mon premier truc est de me dire : il me manque quelque chose. Il fallait que je revienne en équipe de France. Ça a duré une seconde de me dire, je vais tout arrêter, et ça a duré trois jours de me dire, il faut que je revienne en sélection ! », précise Zinedine Zidane.