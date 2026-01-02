Rupture totale : Zidane veut tout plaquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2004, miné par l'élimination prématurée de l'équipe de France à l'Euro contre la Grèce, Zinedine Zidane avait décidé de prendre sa retraite internationale. Mais l'ancien numéro 10 a lâché une bombe à ce sujet, précisant qu'il avait même songé à tout envoyer valser et à se retirer du monde du football alors qu'il était sous contrat à l'époque au Real Madrid.

Et si Zinedine Zidane avait tout plaqué en 2004, mettant un terme définitif à sa carrière deux ans avant sa véritable retraite ? L'hypothèse semble avoir été sérieusement envisagée par l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid, qui révélait en juin 2022 dans un entretien accordé à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans qu'il avait songé à tout lâcher.

« À deux doigts de tout arrêter » Au-delà de sa retraite internationale, Zinedine Zidane a en effet envisagé de lâcher également son club de l'époque, le Real Madrid, et toute sa carrière de joueur : « En fait, en 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. Les Bleus et le Real Madrid ? Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête », affirme Zidane.