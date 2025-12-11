Kylian Mbappé - «Il me manque» : Déclaration d’amour à la télé, transfert au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un temps coéquipiers au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland et Jude Bellingham disposent d’une relation étroite depuis leur collaboration au BvB à compter de l’été 2020. A présent à Manchester City et au Real Madrid, les deux hommes se sont retrouvés l’espace d’une soirée à Madrid mercredi. Il n’en fallait pas plus pour que l’attaquant de City clame haut et fort son amour pour un Bellingham critiqué en Espagne.

Entre Erling Braut Haaland et Jude Bellingham, ce fut un coup de coeur presque immédiat au Borussia Dortmund. A l’été 2020, le BvB officialisait le transfert du milieu de terrain anglais six mois après les débuts du goleador norvégien pour le club de la Ruhr. L’espace de deux saisons avant le départ d’Haaland pour Manchester City survenu au printemps 2023.

Retrouvailles entre Haaland et Bellingham Depuis cette séparation, les deux anciens coéquipiers ont pris des chemins différents pour leurs carrières respectives l’un en marquant l’histoire de Manchester City dès sa première saison et l’autre en soulevant également la Ligue des champions et la Liga à la fin de son premier exercice au Real Madrid.