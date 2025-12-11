Kylian Mbappé - «Il me manque» : Déclaration d’amour à la télé, transfert au Real Madrid ?

Un temps coéquipiers au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland et Jude Bellingham disposent d’une relation étroite depuis leur collaboration au BvB à compter de l’été 2020. A présent à Manchester City et au Real Madrid, les deux hommes se sont retrouvés l’espace d’une soirée à Madrid mercredi. Il n’en fallait pas plus pour que l’attaquant de City clame haut et fort son amour pour un Bellingham critiqué en Espagne.
Entre Erling Braut Haaland et Jude Bellingham, ce fut un coup de coeur presque immédiat au Borussia Dortmund. A l’été 2020, le BvB officialisait le transfert du milieu de terrain anglais six mois après les débuts du goleador norvégien pour le club de la Ruhr. L’espace de deux saisons avant le départ d’Haaland pour Manchester City survenu au printemps 2023.
Retrouvailles entre Haaland et Bellingham
Depuis cette séparation, les deux anciens coéquipiers ont pris des chemins différents pour leurs carrières respectives l’un en marquant l’histoire de Manchester City dès sa première saison et l’autre en soulevant également la Ligue des champions et la Liga à la fin de son premier exercice au Real Madrid.
«Jude est un type formidable et je vais lui parler maintenant»
Les deux amis se sont retrouvés au Santiago Bernabeu mercredi soir dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Victoire de la bande d’Haaland sur le score de 2 buts à 1 sous les yeux de Kylian Mbappé resté sur le carreau en raison d’une diminution physique au genou. L’occasion pour Erling Braut Haaland de déclarer sa flamme à Bellingham à TNT Sports. « Jude est un type formidable et je vais lui parler maintenant, il me manque beaucoup, ça me manque de jouer avec lui. Nous avons passé de très bons moments ensemble à Dortmund et c'est vraiment quelqu'un de bien. Il me manque ». Jude Bellingham est critiqué par moments sur ses performances au Real Madrid par les observateurs, pourrait-il plier bagage pour rejoindre Haaland à City ?