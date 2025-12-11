Séparation avec Mbappé : «Son absence se fait sentir», cette star ne digère pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a pris une nouvelle claque à domicile mercredi quelques jours seulement après un premier revers face au Celta Vigo (0-2). Face à Manchester City et cette fois-ci sans Kylian Mbappé blessé, les hommes de Xabi Alonso se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. L’absence de son goleador a été difficilement gérée par l’entraîneur espagnol. Il raconte.

Kylian Mbappé est resté sur le carreau mercredi soir. La cause ? Deux problèmes physiques contractés ces derniers jours. Le premier au doigt avec une fracture à l’annulaire de la main gauche et puis à un genou. De quoi le priver du sommet de cette sixième journée de saison régulière de Ligue des champions face à Manchester City au cours duquel le Real Madrid s’est incliné sur le score de 2 buts à 1.

«Il n'était visiblement pas en forme pour jouer» Le Soulier d’or européen avec ses 31 buts en Liga la saison passée et ses 16 réalisations en autant de matchs depuis le début du championnat a manqué à Xabi Alonso qui jouait gros mercredi au vu des rumeurs de licenciement qui circulaient dans la presse. Après la défaite contre l’équipe de Pep Guardiola, le coach de la Casa Blanca a dressé un constat symptomatique de l’impact de l’absence de Kylian Mbappé dans son groupe. « Il est encore trop tôt pour dire s'il sera prêt pour dimanche (contre Alavès, en Liga). On verra au jour le jour. Mais aujourd'hui, non. Il n'était visiblement pas en forme pour jouer ».