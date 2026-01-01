Kylian Mbappé - Départ à l’étranger : La décision surprise !

Pierrick Levallet

Aux côtés de Kylian Mbappé, les places sont chères au Real Madrid. Et Franco Mastantuono est bien placé pour le savoir. L’international argentin a perdu sa place de titulaire chez les Merengue. Le crack de 18 ans devrait toutefois profiter du départ de Brahim Diaz pour la CAN pour récupérer un peu de temps de jeu.

Au Real Madrid, la moindre baisse de performance peut coûter très cher. Le club madrilène veut entourer au mieux Kylian Mbappé. Les autres joueurs doivent donc montrer leur meilleur visage très régulièrement pour espérer garder leur place. Et Franco Mastantuono est bien placé pour le savoir. Xabi Alonso en avait fait un titulaire dans la foulée de son arrivée.

Brahim Diaz a quitté le Real Madrid pour la CAN Mais au fil des semaines, l’international argentin a fini par perdre sa place dans le onze du Real Madrid. Xabi Alonso lui a préféré Rodrygo et compte également beaucoup sur Brahim Diaz en sortie de banc. Seulement, l’international marocain devrait être indisponible une bonne partie du mois de janvier.