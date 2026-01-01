OL - Transfert à 13M€ : La réponse cash !

Pierrick Levallet

L’OL a prévu d’être très actif sur le mercato en janvier. Le club rhodanien veut renforcer son effectif et offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais cibleraient notamment Sebastian Szymanski après avoir mis la main sur Endrick. Fenerbahçe se serait toutefois montré assez cash concernant le prix de l’international polonais.

L’OL a déjà lancé son mercato. Le club rhodanien a officialisé la semaine dernière la venue d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Et les dirigeants lyonnais ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les Gones voudraient continuer à renforcer l’effectif de Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison.

L'OL cible Szymanski sur le mercato Et dans cette optique, l’OL aurait activé la piste menant à Sebastian Szymanski. L’international polonais a perdu sa place de titulaire à Fenerbahçe et ne serait donc pas contre se relancer en Ligue 1. Seulement, le club turc aurait des exigences financières assez élevées pour le transfert du milieu offensif de 26 ans.