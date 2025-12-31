100M€ : La nouvelle folie du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien préparer une folie sur le mercato. Le club de la capitale est bien décidé à miser sur la jeunesse et scrute donc attentivement le marché des transferts à la recherche de nouvelles pépites. Les dirigeants parisiens auraient ainsi coché le nom de Yan Diomandé sur leur liste, et son prix s’annonce plutôt exorbitant.

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG mise plutôt sur la jeunesse sur le mercato. Les dirigeants parisiens scruteraient ainsi le marché des transferts à la recherche de nouveaux talents. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu viendraient d’activer une piste en Bundesliga.

Le PSG suit l'évolution de Yan Diomandé... D’après les informations de Sky Sports, le PSG ferait partie des clubs intéressés par Yan Diomandé. L’ailier gauche de 19 ans aurait tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025, qui suivraient son évolution de près. Selon certaines rumeurs, le RB Leipzig l’estimerait toutefois à environ 100M€.