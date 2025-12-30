Karim Benzema : L’idée folle derrière la signature de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lié au FC Barcelone, Luis Enrique a entraîné le club catalan, mais quelques années plus tôt, il en a été le joueur. C’est en 1996 que l’Espagnol avait été recruté par le Barça, débarquant en provenance… du Real Madrid. Le fait est qu’initialement, s’offrir Luis Enrique n’était pas ce qui était prévu, Johan Cruyff ayant un plan à la Karim Benzema avec Youri Djorkaeff.

Entraîneur du FC Barcelone de 1988 à 1996, Johan Cruyff avait un incroyable projet juste avant de se faire virer par le club catalan. En effet, pour Sport, Joan Patsy, proche du Néerlandais, a raconté : « À cette époque, il se concentrait vraiment sur trois joueurs, qui formaient l'ossature de l'équipe de France : Blanc, Zidane et Djorkaeff. Pour lui, c'étaient les trois recrues clés ».

Cruyff pas à l’origine du recrutement de Luis Enrique ! Finalement, Johan Cruyff se faisant licencier, les plans ont donc été chamboulés à Barcelone. C’est ainsi que Luis Enrique est arrivé plutôt que Youri Djorkaeff. « Luis Enrique et Pizzi ne sont pas arrivés par l'intermédiaire de Johan. Ils sont arrivés plus tard, mais ce n'étaient pas ses demandes », explique Joan Patsy.