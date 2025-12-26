C’est «la crise» au PSG à cause de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de remporter la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a connu de terribles déconvenues sur la scène européenne ces dernières années. Bien évidemment, la plus grande de toutes restera la remontada face au FC Barcelone en 2017. Présent côté blaugrana pour cette rencontre, Samuel Umtiti s’est souvenu comment Luis Enrique, désormais à Paris, avait mené ses troupes à la victoire, provoquant au passage la crise au sein du club de la capitale.

En 2017, après avoir gagné 4-0 à l’aller face au FC Barcelone, le PSG avait quasiment les deux pieds en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà que l’impensable a eu lieu au match retour au Camp Nou. Une remontada historique (6-1) orchestrée par Luis Enrique sur le banc blaugrana et dirigée notamment par Neymar sur le terrain. Cette rencontre a été un véritable séisme et Samuel Umtiti, joueur du Barça à l’époque, s'en souvient bien évidemment encore.

« On a bien préparé le match, de a à z, grâce au coach qui a été exceptionnel » Invité de The Elevate House, Samuel Umtiti est donc revenu sur cette remontada historique face au PSG. L’ancien du FC Barcelone a alors raconté : « Un des meilleurs moments de ma carrière. On sortait d’un 4-0 à l’aller à Paris, je me suis dit ça va être galère.Au final, on a bien préparé le match, de a à z, grâce au coach qui a été exceptionnel. Il nous a fait passer des messages qu’on avait besoin d’entendre. On a travaillé juste après le match de Paris d’une certaine manière pour pouvoir les mettre en difficulté et ça a marché. C’est un match qui restera à jamais dans l’histoire du foot, des Catalans et même des Parisiens. Ça a été la crise après ça ».