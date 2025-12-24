PSG : Le plan drague avec le Real Madrid !

Le 31 mai 2025 restera dans la mémoire des supporters parisiens comme étant la date du premier succès du PSG en finale de Ligue des champions. A présent, l'objectif a été clair et partagé par les hauts émissaires du club : en remporter d'autres et se rapprocher de la référence qu'est le Real Madrid avec ses 15 C1.
Le Paris Saint-Germain a enfin signé sa première victoire en Ligue des champions au bout du 13ème essai sous l'ère QSI. Le 31 mai dernier, à l'Allianz Arena, Marquinhos soulevait la Coupe aux grandes oreilles. Depuis, le club de la capitale a remporté la Supercoupe d'Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-2 aux tirs au but) ainsi que la Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but).
«Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là»
Invité à s'exprimer sur l'entrée du PSG dans la cour des grands, à savoir des clubs sacrés en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a fait savoir que l'objectif était de se rapprocher petit à petit de la suprématie du gratin européen dont le Real Madrid au niveau de l'héritage. « Si le PSG fait partie des grands d'Europe avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan, Liverpool et compagnie ? Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là ».
«Ce PSG-là a les moyens de gagner encore trois ou quatre C1 dans les dix ans»
« C'est normal, on est un club plus récent. C'est notre défi : continuer sur cette dynamique et gagner le plus de titres possibles. Ce PSG-là a les moyens de gagner encore trois ou quatre C1 dans les dix ans ». a conclu le porte-parole du PSG à L'Equipe. Le rendez-vous est pris.