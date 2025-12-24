PSG : Le plan drague avec le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 31 mai 2025 restera dans la mémoire des supporters parisiens comme étant la date du premier succès du PSG en finale de Ligue des champions. A présent, l'objectif a été clair et partagé par les hauts émissaires du club : en remporter d'autres et se rapprocher de la référence qu'est le Real Madrid avec ses 15 C1.

Le Paris Saint-Germain a enfin signé sa première victoire en Ligue des champions au bout du 13ème essai sous l'ère QSI. Le 31 mai dernier, à l'Allianz Arena, Marquinhos soulevait la Coupe aux grandes oreilles. Depuis, le club de la capitale a remporté la Supercoupe d'Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-2 aux tirs au but) ainsi que la Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but).

«Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là» Invité à s'exprimer sur l'entrée du PSG dans la cour des grands, à savoir des clubs sacrés en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a fait savoir que l'objectif était de se rapprocher petit à petit de la suprématie du gratin européen dont le Real Madrid au niveau de l'héritage. « Si le PSG fait partie des grands d'Europe avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan, Liverpool et compagnie ? Il faut continuer à gagner pour se rapprocher de ces clubs-là ».