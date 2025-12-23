Le PSG perd un joueur : La terrible nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pas épargné par les blessures durant cette première partie de saison, le PSG a conclu 2025 avec un nouveau pépin physique pour l'un de ses joueurs. Cette fois-ci, c'est le jeune Quentin Ndjantou qui connaît un coup d'arrêt puisqu'il devrait être absent durant quasiment deux mois.

Après une saison à rallonge et une coupure très courte, ce qui devait arriver arriva pour le PSG qui a enchaîné les pépins physiques lors de cette première partie de saison. Rares sont ceux qui ont échappé à un passage par l'infirmerie et certains donnent même l'impression de n'avoir toujours pas réellement démarré la saison à l'image d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Ndjantou absent quasiment 2 mois ? Et malheureusement, le PSG a conclu 2025 avec une dernière mauvaise nouvelle. Lors de la victoire contre les amateurs de Vendée Fontenay (4-0) en Coupe de France, Quentin Ndjantou avait effectivement quitté ses partenaires à la pause. Dans un communiqué, le PSG avait annoncé que « des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours », et visiblement, le verdict est connu.