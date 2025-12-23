Ousmane Dembélé - PSG : Malaise confirmé !

Pierrick Levallet

La première partie de saison n’a pas été simple à vivre pour Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’international français a toutefois été ennuyé par quelques pépins physiques avec le PSG. Luis Enrique ne prendrait donc aucun risque avec l’attaquant de 28 ans depuis son retour de blessure. Seulement, cela ne plairait pas au principal intéressé.

Ousmane Dembélé a vécu une première partie de saison assez particulière avec le PSG. Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’attaquant de 28 ans a ensuite remporté le trophée FIFA The Best. Seulement, l’international français a été ennuyé par quelques pépins physiques depuis le début de l’exercice 2025-2026.

Luis Enrique ne prend aucun risque avec Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé ne totalise ainsi que 591 minutes de jeu avec le PSG réparties en 14 rencontres toutes compétitions confondues (pour 4 buts et 4 passes décisives). Luis Enrique ne prendrait ainsi aucun risque avec le champion du monde 2018 depuis son retour de blessure. Canal+ a néanmoins révélé que le joueur n’était pas spécialement satisfait de la gestion de son temps de jeu sur les dernières rencontres.