Un nouveau gardien au PSG : Lucas Chevalier sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En l'absence de Matvey Safonov, victime d'une fracture de la main, on pouvait s'attendre à ce que Lucas Chevalier reprenne ses droits dans les cages du PSG lors de l'entrée en lice du club en Coupe de France. Finalement Luis Enrique a donné sa chance à Renato Marin pour la première fois. Une belle entrée en matière saluée par le portier français sur les réseaux.

Choisi pour être le gardien numéro 1 cette saison, Lucas Chevalier peine encore à être totalement convaincant. Le portier français a dû laisser sa place à Matvey Safonov qui a fait forte impression. Il fait tout de même preuve d'élégance en saluant Renato Marin qui a honoré sa première apparition avec le PSG.

Luis Enrique innove au PSG Jeune gardien de 19 ans, Renato Marin a été recruté l'été dernier par le PSG, lui qui a été formé à l'AS Roma. Le natif du Brésil a honoré sa première titularisation en Coupe de France à la place de Lucas Chevalier, dont on pensait le retour imminent. Sa première soirée avec le maillot du PSG a été relativement tranquille face à Vendée Fontenay Foot (4-0).