Un nouveau gardien au PSG : Lucas Chevalier sort du silence !

En l'absence de Matvey Safonov, victime d'une fracture de la main, on pouvait s'attendre à ce que Lucas Chevalier reprenne ses droits dans les cages du PSG lors de l'entrée en lice du club en Coupe de France. Finalement Luis Enrique a donné sa chance à Renato Marin pour la première fois. Une belle entrée en matière saluée par le portier français sur les réseaux.
Choisi pour être le gardien numéro 1 cette saison, Lucas Chevalier peine encore à être totalement convaincant. Le portier français a dû laisser sa place à Matvey Safonov qui a fait forte impression. Il fait tout de même preuve d'élégance en saluant Renato Marin qui a honoré sa première apparition avec le PSG.
Luis Enrique innove au PSG
Jeune gardien de 19 ans, Renato Marin a été recruté l'été dernier par le PSG, lui qui a été formé à l'AS Roma. Le natif du Brésil a honoré sa première titularisation en Coupe de France à la place de Lucas Chevalier, dont on pensait le retour imminent. Sa première soirée avec le maillot du PSG a été relativement tranquille face à Vendée Fontenay Foot (4-0).
« Félicitations mon ami »
Sur Instagram, Lucas Chevalier a eu l'élégance de souligner cette grande première de Renato Marin en postant une photo des deux joueurs. « Félicitations mon ami » écrit-il avec des emojis. Une prise de parole simple mais classe.