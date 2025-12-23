PSG : Kylian Mbappé se fait fracasser en direct !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a réussi à mener son équipe vers un sacre en Ligue des Champions dès sa deuxième saison. D'après Bruno Salomon, le coach espagnol a pu réaliser un tel exploit parce que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. A en croire le journaliste français, l'ancien numéro 7 du PSG était le vilain petit canard de Luis Enrique.

A la fin de la saison 2022-2023, la direction du PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès sa deuxième saison à Paris, l'entraineur espagnol est entré dans l'histoire du club. En effet, Luis Enrique est le premier technicien à avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG.

«On avait un vilain petit canard dans la bande» Présent dans l'émission 100% PSG (ICI Paris Île-de-France) ce lundi, Bruno Salomon a affirmé que le PSG de Luis Enrique était entré dans une nouvelle dimension grâce au départ de Kylian Mbappé. « Si le PSG actuel est la meilleur équipe all-time ? Je pense que pour être all-time, il faut enchainer. Pour moi, c'est pour ça que Luis Enrique a lancé sa petite musique lors de sa première conférence de presse de cette saison, où il a dit : "En fait, on veut gagner une deuxième fois la Ligue des Champions, et si on peut un back to back tout de suite". Et là tu te dis : "ouaw". Normalement, nous on est sur le toit du monde et on continue de danser en mode pump it up. Mais lui, il ramène tout le monde en mode : "on y retourne". Pour, la première saison (de Luis Enrique), on avait un vilain petit canard dans la bande, et vous allez me dire que je fracasse encore Kylian Mbappé, mais il nous a empêché de jouer comme on devait jouer », a-t-il balancé, avant d'en rajouter une couche.