PSG : Kylian Mbappé se fait fracasser en direct !

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a réussi à mener son équipe vers un sacre en Ligue des Champions dès sa deuxième saison. D'après Bruno Salomon, le coach espagnol a pu réaliser un tel exploit parce que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. A en croire le journaliste français, l'ancien numéro 7 du PSG était le vilain petit canard de Luis Enrique.
A la fin de la saison 2022-2023, la direction du PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès sa deuxième saison à Paris, l'entraineur espagnol est entré dans l'histoire du club. En effet, Luis Enrique est le premier technicien à avoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG.
«On avait un vilain petit canard dans la bande»
Présent dans l'émission 100% PSG (ICI Paris Île-de-France) ce lundi, Bruno Salomon a affirmé que le PSG de Luis Enrique était entré dans une nouvelle dimension grâce au départ de Kylian Mbappé. « Si le PSG actuel est la meilleur équipe all-time ? Je pense que pour être all-time, il faut enchainer. Pour moi, c'est pour ça que Luis Enrique a lancé sa petite musique lors de sa première conférence de presse de cette saison, où il a dit : "En fait, on veut gagner une deuxième fois la Ligue des Champions, et si on peut un back to back tout de suite". Et là tu te dis : "ouaw". Normalement, nous on est sur le toit du monde et on continue de danser en mode pump it up. Mais lui, il ramène tout le monde en mode : "on y retourne". Pour, la première saison (de Luis Enrique), on avait un vilain petit canard dans la bande, et vous allez me dire que je fracasse encore Kylian Mbappé, mais il nous a empêché de jouer comme on devait jouer », a-t-il balancé, avant d'en rajouter une couche.
«Il ne voulait pas respecter le dossier»
« Pendant toute la saison (2023-2024), on n'a pas joué comme le voulait notre coach, parce qu'il ne voulait pas respecter le dossier. A partir du moment où tout le monde a commencé à se mettre au boulot, là le all-time a commencé à se dessiner, mais j'ai besoin d'en avoir plus. J'ai besoin d'avoir une, deux, trois saisons qui s'enchainent comme ça. Je suis gourmand, si tu veux le mettre sur le toit du monde avec les plus grands entraineurs de tous les temps, il m'en manque encore un petit peu », a conclu Bruno Salomon.