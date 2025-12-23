PSG : Le mariage de rêve... à 40M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique dispose de Vitinha dans son effectif parisien depuis sa nomination au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023. De quoi lui permettre de disposer de suffisamment de temps afin de se faire une idée précise du joueur que l'international portugais est. Son sélectionneur Roberto Martinez a totalement validé la punchline de son homologue.

Il est, et demeurera la première pierre des fondations du projet Luis Campos au PSG. Le 30 juin 2022, Vitinha débarquait du FC Porto contre un chèque de 40M€. Trois années sont passées, les titres se sont multipliés dont la Ligue des champions ainsi que la Coupe intercontinentale, pour le Paris Saint-Germain et son métronome.

«Il est capable d'exécuter ce que les entraîneurs pensent à tout moment» Luis Enrique ne cesse de chanter les louanges de Vitinha quand on lui pose la question. La punchline sur la Playstation de l'entraîneur du PSG a été validée par le sélectionneur du milieu de terrain du Portugal de 25 ans : Roberto Martinez. « Luis Enrique a dit de Vitinha : « Ce n'est pas ma tactique, c'est la PlayStation ». Comment le définiriez-vous ? Il est capable d'exécuter ce que les entraîneurs pensent à tout moment. Il a la capacité technique d'anticiper ce qui se passe dans le match ».