PSG : Fake news sur le mercato, l'annonce qui relance tout !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Dayot Upamecano est dans le collimateur du PSG et du Real Madrid, qui espèrent boucler son transfert librement et gratuitement cet été. Refusant catégoriquement de voir son défenseur central partir pour 0€, le Bayern fait tout son possible pour le prolonger. D'ailleurs, Max Eberl - le directeur sportif munichois - s'est montré très optimiste ce week-end.

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano sera transféré librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Alertés par la situation de l'international français, le PSG et le Real Madrid souhaiteraient boucler son transfert à l'issue de cette saison. D'après Foot Mercato, Parisiens et Merengue seraient prêts à répondre aux attentes salariales de Dayot Upamecano pour le convaincre de signer. Et malheureusement pour le PSG, le Real Madrid aurait trouvé un accord verbal avec le joueur. Mais quelle est la position du Bayern ?

Le Bayern balance sur la prolongation d'Upamecano Selon les informations de Foot Mercato, le Bayern est déterminé à prolonger Dayot Upamecano. S'il existe quelques points de désaccords avec leur numéro 2, les Munichois sont tout de même confiants sur ce dossier, comme l'a avoué Max Eberl, le directeur sportif du club allemand.