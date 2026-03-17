Mercato - Zinedine Zidane à l’OM : «Si c’est pour se faire amener en fourgon blindé…», un champion du monde 98 «n’y croit pas»

Né à Marseille, Zinedine Zidane a été érigé comme une véritable idole de la ville. Pourtant, il n’a jamais porté les couleurs de l’Olympique de Marseille au cours de sa carrière, mais il pourrait bien se rattraper. Car depuis qu’il est entraineur, le Français a souvent été lié au club phocéen, mais jusqu’à maintenant cela ne s’est jamais concrétisé.
C’est l’éternel débat. Quelle aurait été la carrière de Zinedine Zidane s’il avait joué à l’OM, club de sa ville natale ? La légende vivante du football français a plusieurs exprimé des regrets concernant ce manque dans sa carrière de joueur, mais voilà que les débats ont repris de plus belle depuis quelques années. Car après avoir été un joueur phénoménal, l’ancien numéro 10 est devenu un entraineur à succès.
« Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non »
Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Pour Frank Leboeuf, qui a joué avec Zidane en équipe de France, c’est un grand non. « Les supporteurs marseillais rêvent de Zidane comme entraîneur ? C’est un peu comme Messi en Argentine. Ils savent très bien, ces joueurs-là, que s’ils viennent, ils n’auront pas de vie. Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non » avait expliqué l’ancien international français, dans un entretien accordé au Quotidien du Sport en 2024. « Moi je me mets à la place du joueur. Messi est encore bon et ça aurait été extraordinaire qu’il aille jouer en Argentine mais, là-bas, il n’aurait plus de vie. Il a déjà 10 bodyguard à Miami, pareil à Paris et pourtant c’est plutôt tranquille. Alors en Argentine… ».
« J’ai été capitaine de l’OM, je n’ai pas pu me promener dans Marseille »
Pour lui, la vie à Marseille serait tout connement impossible pour Zinedine Zidane et sa famille. « Zidane à l’OM, je n’y crois donc pas trop ? Non ! Enfin, je serais très surpris parce que dans la vie privée, c’est trop compliqué. S’il vit en Espagne, c’est parce qu’on le laisse tranquille. Même à Paris » a persisté Frank Leboeuf, racontant une petite anecdote. « J’ai vu ce que c’était sa vie. Après un repas, on est tous allés boire un coup. Lui, il est rentré à l’hôtel. A Marseille, ce serait multiplié par 10 000 ! J’ai été capitaine de l’OM, je n’ai pas pu me promener dans Marseille. Les gens veulent te parler, échanger, ils sont amoureux de leur club. Si c’est pour rester enfermé chez lui, se faire amener en fourgon blindé à La Commanderie ou au stade Vélodrome, ce n’est pas une vie ! ».