Mercato - Zinedine Zidane à l’OM : «Si c’est pour se faire amener en fourgon blindé…», un champion du monde 98 «n’y croit pas»

Axel Cornic

Né à Marseille, Zinedine Zidane a été érigé comme une véritable idole de la ville. Pourtant, il n’a jamais porté les couleurs de l’Olympique de Marseille au cours de sa carrière, mais il pourrait bien se rattraper. Car depuis qu’il est entraineur, le Français a souvent été lié au club phocéen, mais jusqu’à maintenant cela ne s’est jamais concrétisé.

C’est l’éternel débat. Quelle aurait été la carrière de Zinedine Zidane s’il avait joué à l’OM, club de sa ville natale ? La légende vivante du football français a plusieurs exprimé des regrets concernant ce manque dans sa carrière de joueur, mais voilà que les débats ont repris de plus belle depuis quelques années. Car après avoir été un joueur phénoménal, l’ancien numéro 10 est devenu un entraineur à succès.

OM : La soirée arrosée entre Frank McCourt et des supporters dans un bar ! https://t.co/K4Au8X2RmS — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non » Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Pour Frank Leboeuf, qui a joué avec Zidane en équipe de France, c’est un grand non. « Les supporteurs marseillais rêvent de Zidane comme entraîneur ? C’est un peu comme Messi en Argentine. Ils savent très bien, ces joueurs-là, que s’ils viennent, ils n’auront pas de vie. Zidane n’aurait pas dit non ? Il ne peut pas ouvertement dire non » avait expliqué l’ancien international français, dans un entretien accordé au Quotidien du Sport en 2024. « Moi je me mets à la place du joueur. Messi est encore bon et ça aurait été extraordinaire qu’il aille jouer en Argentine mais, là-bas, il n’aurait plus de vie. Il a déjà 10 bodyguard à Miami, pareil à Paris et pourtant c’est plutôt tranquille. Alors en Argentine… ».